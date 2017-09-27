Белорусским старикам повысили пенсии. На 1 рубль 60 копеек

По данным Национального статистического комитета, средний размер пенсии по возрасту в августе по сравнению с июлем вырос на 1,6 рубля и составил 308,2 рубля. В июле, июне и мае он был равен 306,6 рубля (на 50 копеек больше, чем в апреле, марте и феврале 2017 года), свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

При этом реальный размер назначенных пенсий (с учетом роста потребительских цен) в августе 2017 года по отношению к июлю вырос на 1,6% (к августу 2016 года — на 0,6%), пишет БелаПАН. Реальная пенсия снижалась длительное время. Ее рост по отношению к предыдущему месяцу ранее наблюдался в августе и декабре 2016 года (на 0,4 и 4,2% соответственно) и в июле 2017 года — на 0,1%.

В органах по труду, занятости и социальной защите в августе 2016 года на учете состояло 2 млн 578,5 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 303,3 рубля, что в два раза превысило бюджет прожиточного минимума для этой категории населения. Средний размер пенсии по инвалидности составил 275,4 рубля, по случаю потери кормильца — 210,1 рубля, социальных пенсий — 183,7 рубля.

О том, что перерасчет трудовых пенсий будет произведен в текущем году, но решение о его сроках и размерах повышения пока не принято, заявил 21 сентября заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции, которая прошла на сайтах БелТА и министерства. Он пояснил, что трудовые пенсии в соответствии с законодательством пересчитывают в связи с ростом средней зарплаты не менее одного раза в год в пределах средств бюджета Фонда социальной защиты населения. Перерасчет трудовых пенсий производится на основании указов президента.

Что касается социальных пенсий, то они повышаются одновременно с ростом бюджета прожиточного минимума (БПМ), проинформировала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич. «Последнее повышение социальных пенсий было 1 августа текущего года, — сказала она. — На 1 сентября социальную пенсию в республике получали 64,2 тыс. человек».

Ковальков также сообщил, что профицит Фонда социальной защиты населения продолжает формироваться благодаря субвенциям из республиканского бюджета. «Бюджет фонда за первое полугодие 2017 года исполнен с профицитом в сумме 110,5 млн рублей. Сбалансированность бюджета фонда обеспечивается субвенциями из республиканского бюджета», — сказал Ковальков.

При этом он подчеркнул, что финансирование выплаты пенсий и пособий в стране ведется своевременно и в полном объеме.

Отвечая на вопрос о задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по платежам в фонд, замминистра отметил, что на 1 июля она составила 96,2 млн рублей, или 0,7% плана по доходам на 2017 год.