За спайсы дают больше. Вынесен приговор задушившему мать брестчанину

20-летний парень задушил женщину ремнем, а потом пытался инсценировать самоубийство.

Неработающий молодой человек проживал в квартире в Бресте вместе со своей 47-летней матерью. Нередко они спорили.

19 июля между матерью и сыном завязалась сильная ссора, в результате который парень бросился на мать с ремнем и задушил ее. После этого он набрал «102» и сообщил дежурному милиционеру, что его мать совершила суицид. Однако прибывшие на место правоохранители усомнились в правдивости его слов, а судмедэксперты подтвердили, что асфиксия, послужившая причиной смерти женщины, имеет криминальный след.

На следствии молодой человек признался в совершенном злодеянии, передает БелаПАН.

25 сентября, в ходе судебного заседания суд признал молодого человека виновным в убийстве матери и приговорил к восьми годам колонии усиленного режима. Приговор еще может быть обжалован.