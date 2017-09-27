В Пинске крюк башенного крана раздробил ногу школьнику
- 27 сентября 2017, 10:59
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Места: Пинск (154), Беларусь (993)
Метки: Происшествия (10889)
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