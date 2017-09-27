В Пинске крюк башенного крана раздробил ногу школьнику

В Пинске крюк от башенного крана упал на ногу школьнику, он в реанимации.

Инцидент произошел вечером 26 сентября в Пинске на улице Брестской возле стройплощадки.

Элементы башенного крана находились в разобранном состоянии (кран готовился к транспортировке) на расстоянии 50 метров от загороженной, охраняемой строительной площадки. В результате детской шалости произошло опрокидывание крюковой подвески с последующим зажатием ноги мальчика (к элементам башенного крана доступ свободный).

В итоге 9-летнему школьнику придавило ногу, сообщает пресс-служба МЧС.

На место происшествия прибыли спасатели и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ногу мальчика.

Пострадавший с диагнозом «открытый перелом правой бедренной кости» был госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.

По факту происшествия проводится проверка.



