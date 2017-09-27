Фотофакт: открытие памятника погибшим в гетто в Новогрудке, на которое собирался, но не приехал зять Трампа

Историю новогрудского гетто особенно часто стали вспоминать в последние годы, когда стало известно, что через него прошли и отсюда убежали в партизаны родственники советника президента США и его зятя Джареда Кушнера.

Скульптурная композиция представляет собой фигуру девочки в костюме ангела и дерево жизни с отсеченными ветвями.

«Это памятный знак ребенка, которому очень хочется жить. И теперь девочка будет жить вечно, ведь она стоит рядом с деревом жизни», — пояснила замысел одна из кураторов проекта краевед Тамара Вершицкая.

По ее словам, уникальность этого памятника, прежде всего, в том, что инициатором его создания стал местный житель. До сих пор деньги на увековечение памяти давали только иностранцы: Музей еврейского сопротивления в Новогрудке создавался за средства европейского фонда и пожертвования британского подданного, а в прошлом одного из узников Новогрудского гетто Джека Кагана. Сад справедливости и милосердия финансировал немецкий фонд. Наконец, отец зятя Трампа Джареда Кушнера Чарльз перечисляет деньги на создание еще одного монумента. И вот теперь свои личные средства в историю трагедии вложил и белорус: на этот раз к делу был причастен местный предприниматель Сергей Коваль.