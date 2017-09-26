Подросток из Гродненской области подозревается в убийстве матери самодельным мечом

17-летний житель городского поселка Вороново, расположенного в Гродненской области, подозревается в том, что убил свою мать самодельным мечом. Об этом рассказал журналистам официальный представитель УСК по Гродненскому региону Сергей Шершеневич.

В понедельник, 25 сентября, одна из жительниц Вороново обратилась в милицию с сообщением о том, что ее 40-летняя коллега давно не появляется на работе. К месту жительства пропавшей выехала следственно-оперативная группа. В ходе следственных действий 17-летний сын пропавшей женщины сознался в том, что 19 сентября убил свою мать, нанеся ей несколько ударов по голове самодельным мечом. После этого он спрятал труп в кустах.

В указанном кустарнике тело действительно было обнаружено. Изъят меч, послуживший орудием убийства, и другие вещественные доказательства. Назначен ряд судебно-медицинских исследований.