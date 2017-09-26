Недовольство Кремля. Вот почему Путин не приехал на белорусский полигон

Истинной причиной отказа президента Российской Федерации Владимира Путина и высшего генералитета этой страны посетить заключительный эпизод учений «Запад-2017» на полигоне под Борисовом стали разногласия с белорусским президентом Александром Лукашенко относительно характера этих учений.
Об этом Naviny.by рассказал российский эксперт, близкий к Министерству обороны РФ. По его словам, руководство России настаивало на наступательном характере белорусско-российских учений.
Учения «Запад-2017», в которых были задействованы 10 175 военнослужащих (из них 3100 — российских), 49 самолетов и вертолетов (27), более 500 единиц наземной боевой техники, прошли с 14 по сентября, основные действия во время маневров разворачивались на белорусских полигонах. Белорусской стороной декларировался оборонительный характер этих учений, однако подготовка к ним вызвала серьезную обеспокоенность у соседей Беларуси — Украины, Польши и Литвы.
Чтобы снизить напряженность, наблюдать за ходом учений были приглашены военные специалисты ряда стран — Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, представителям ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах в Минске.
По утверждению источника Naviny.by, недовольство Кремля вызвало и приглашение военных наблюдателей, особенно из Украины, без согласования с Москвой, а также предоставленные корреспондентам иностранных СМИ возможности по посещению мест проведения учений.
Степень раздражения Москвы была столь велика, что после завершения учений высшие российские военные чины из числа приехавших в Беларусь даже не остались для обычного в таких случаях неформального общения — грубо говоря, на банкет.
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