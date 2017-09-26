Белоруска сделала самое эротическое фото этой осени с боровиками

Предъявлено обвинение трем бывшим сотрудникам Гомельского филиала Транспортной инспекции, уличенным во взяточничестве, сообщила сегодня в эфире «Альфа-Радио» официальный представитель Следст...
В разгар веселья подвыпившие молодые люди решили разнообразить развлекательную программу: вооружились водочными бутылками и взяли под прицел соседний дом....
Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области разыскивает Сергея Геннадьевича Сокиркина 1977 года рождения....
17-летний житель городского поселка Вороново, расположенного в Гродненской области, подозревается в том, что убил свою мать самодельным мечом. Об этом рассказал журналистам официальный ...
В лондонском метро сработало взрывное устройство, передают РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik International....
Истинной причиной отказа президента Российской Федерации Владимира Путина и высшего генералитета этой страны посетить заключительный эпизод учений «Запад-2017» на полигоне под Борисовом стал...
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