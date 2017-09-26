Масштабы ужасают: в 2016 году в Беларуси было заведено 569 дел за сексуальное насилие над детьми, и это лишь 20% от реального количества

В прошлом году в Беларуси было возбуждено 569 уголовных дел по обвинению в «сексуальных преступлениях» против несовершеннолетних.

Такие данные приводит «Настаўніцкая газета» с оговоркой, что это только 20% от реальной статистики.

В этом году в Могилевском суде рассматривалось резонансное дело, связанное с приемной семьей из Мстислава, куда на воспитание были взяты мальчик и девочка. В течение четырех лет дети подвергались насилию со стороны приемного отца и его сына. Все обстоятельства преступления стали известны лишь недавно, когда на тот момент еще 13-летняя девочка обратилась за помощью в медицинское учреждение, где стало известно, что она беременна. После рождения ребенка экспертиза подтвердила, что родным отцом новорожденного является приемный отец девочки. Согласно решению суда, отца приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а его сын получил 19 лет тюрьмы.

В Горецком районе отец в течение 5 лет подвергал сексуальному насилию приемную дочь. Все началось тогда, когда малышке было 7 лет. А когда девочке исполнилось 13, мужчина начал размещать в интернете видеоролики, а также фото дочери для того, чтобы найти третьего партнера. Сегодня мужчина отбывает наказание — за решеткой он проведет 20 лет.

На днях суд Бобруйского района и Бобруйска огласил приговор бывшему 57-летнему председателю Вишневского сельсовета — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Информация об интимной связи экс-председателя сельсовета с 14-летней девочкой, которая является ВИЧ-инфицированной, появилась в СМИ в конце прошлого года. Скандал случился после того, как девочка заявила, что беременна. Мать настояла на аборте и в медицинском учреждении выяснили, что ребенок является ВИЧ-инфицированным. Девочка призналась, что имела интимную связь с председателем местного сельсовета.

Специалисты отмечают, что особенно сложная ситуация именно в приемных семьях, потому что дети-сироты боятся второй раз оказаться брошенными и просто скрывают факты насилия.