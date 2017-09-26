Договорной футбольный матч организовал экс-вратарь хоккейной команды Лукашенко

На суде по договорным футбольным матчам в Беларуси прозвучали новые имена «спонсоров» нечестных поединков. Например, договорный матч «Ислочь» — «Динамо» Брест организовали двое россиян — футбольный агент Михаил Пузанов и бывший хоккейный голкипер Борис Тортунов, сообщает «Прессбол» со слов следствия.

Тортунов — вратарь из Челябинска, в 2007 году выступал за минский хоккейный клуб «Динамо». В 2009-2012 годах он жил в Беларуси и выступал на различных турнирах в президентской хоккейной команде.

Сообщается, что для организации договорного матча Пузанов и Тортунов привезли в Беларусь 10000 долларов. Судебный процесс за договорные футбольные матчи начался в Минске 25 сентября. Следствие выявило пять договорных поединков: «Ислочь» — «Динамо» (Брест) в высшей лиге (30.04.2016, 2:4), матч на кубок Беларуси БАТЭ — «Гранит» (20.11.2015, 5:0), а также матчи первой лиги «Луч» — «Гомельчыгунтранс» (25.06.2016, 3:1), «Ошмяны» — «Луч» (02.07.2016, 3:3), «Барановичи» — «Ошмяны» (05.06.2016, 1 :0). Всего по делу проходят около двух десятков человек.

Сообщалось, что на суде все обвиняемые признали свою вину.