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Лукашенко предложил Великобритании белорусский электротранспорт

  • 26 сентября 2017, 12:45
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Беларусь готова предоставить британским партнерам самые выгодные условия, отметил глава государства.

Беларусь и Великобритания могли бы реализовать ряд совместных экономических проектов, в том числе и производство электромобилей, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Давайте определим три-четыре пилотных солидных экономических проекта, потому что экономика — это база для любых отношений, и реализуем их», — цитирует пресс-служба президента слова белорусского лидера, сказанные в ходе встречи с британским министром по делам Европы Аланом Дунканом.

Лукашенко предложил Лондону создать в Беларуси несколько совместных предприятий, отметив, что в республике готовы создать зарубежным партнерам самые выгодные условия.

Он также отметил стремление Великобритании к прекращению эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшей перспективе и предложил совместно работать в сфере производства электромобилей.

«В этом направлении и мы решили двигаться, ищем наиболее продвинутых партнеров в этой сфере. Давайте вместе попробуем работать в Беларуси», — сказал Лукашенко.

Глава государства также выразил надежду, что визит британского чиновника подтолкнет к развитию экономические отношения двух стран.

Ранее министр окружающей среды Великобритании Майко Гоув подтвердил намерения властей запретить продажу в стране автомобилей с ДВС с 2040 года. Также предполагается, что к 2050 году такие машины полностью исчезнут с британских дорог.


Sputnik.by

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