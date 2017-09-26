СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка в Беловежской пуще

Основанием для принятия такого решения послужило истечение 10 суток со дня подачи заявления об исчезновении ребенка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения Максима Мархалюка, сообщил журналистам во вторник председатель СК Иван Носкевич.

«Свислочским районным отделом по факту исчезновения 16 сентября малолетнего жителя деревни Новый Двор в соответствии с пунктом 2 статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси возбуждено уголовное дело», — сказал Носкевич.

По его словам, основанием для принятия такого решения послужило истечение 10 суток со дня подачи заявления об исчезновении ребенка.

Носкевич также прокомментировал высказывания в соцсетях о том, почему следственные органы не возбуждают уголовное дело по статье «Убийство».

«Некоторые, с позволения сказать, знающие люди высказываются о том, почему мы не возбуждаем дело по факту убийства. Решение о возбуждении дела по факту исчезновения было принято осознанно — в соответствии с законом и в соответствии с моралью», — сказал Носкевич.

По его словам, на сегодняшний день нет данных о том, что мальчик стал жертвой насильственных действий.

«Возбуждать уголовное дело по факту убийства на данном этапе было бы безнравственно и незаконно», — сказал Носкевич.

При этом он отметил: «Не могу гарантировать, что он не стал жертвой убийства, но не стоит забегать вперед».

Глава СК подчеркнул, что как только будут основания для возбуждения дела по факту убийства ребенка, это будет незамедлительно сделано.

Носкевич подчеркнул, что основной версией этого дела по-прежнему является ненасильственный характер исчезновения.

Отвечая на вопросы журналистов, Носкевич подчеркнул, что «новых следов» исчезнувшего мальчика пока нет. По его словам, за исключением тех, что были обнаружены в первый день исчезновения — лукошко с грибами и велосипед, поэтому и нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту убийства.