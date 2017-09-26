Начальник отдела уголовного розыска предотвратил самоубийство в Минске

Начальнику отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД белорусской столицы Алексею Машкину удалось предотвратить самоубийство женщины, сообщает пресс-служба столичного управления внутренних дел.

Утром в пятницу на прошлой неделе в милицию поступил звонок от прохожих, которые на улице Берута увидели женщину, сидящую на крыше дома. Незамедлительно на место происшествия выбыли спасатели и начальник районного уголовного розыска.

Женщина позволила подняться к ней только Алексею Машкину. Из разговора с потенциальной самоубийцей майору милиции удалось узнать, что на этот шаг ее толкнула ссора с мужем. Милиционер сумел отговорить женщину от поступка, который оставил бы ее маленького ребенка без матери.

В итоге женщина с помощью А. Машкина сошла с парапета, на котором сидела. Далее помощь ей оказывали медики из прибывшей бригады скорой помощи.