Семерка 27/09 - 29/09:
Море путешествий 25/09 - 01/10:

Начальник отдела уголовного розыска предотвратил самоубийство в Минске

  • 26 сентября 2017, 11:56
  • 1469
  • 0



Начальнику отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД белорусской столицы Алексею Машкину удалось предотвратить самоубийство женщины, сообщает пресс-служба столичного управления внутренних дел.

Утром в пятницу на прошлой неделе в милицию поступил звонок от прохожих, которые на улице Берута увидели женщину, сидящую на крыше дома. Незамедлительно на место происшествия выбыли спасатели и начальник районного уголовного розыска.

Женщина позволила подняться к ней только Алексею Машкину. Из разговора с потенциальной самоубийцей майору милиции удалось узнать, что на этот шаг ее толкнула ссора с мужем. Милиционер сумел отговорить женщину от поступка, который оставил бы ее маленького ребенка без матери.

В итоге женщина с помощью А. Машкина сошла с парапета, на котором сидела. Далее помощь ей оказывали медики из прибывшей бригады скорой помощи.


mogilev.online

Люди в материале: Алексей Машкин (1)

Места: Минск (5364)

Метки: Происшествия (10880)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 27/09 - 27/09:

Самое читаемое