Историю Форреста Гампа на белорусском языке посмотрели около 2 тыс. зрителей, сообщили БелТА организаторы проекта «Белорусские уикенды».

С 22 по 24 сентября в кинотеатре «Москва» состоялось три показа культового фильма «Форрест Гамп», каждый из которых собрал полный зал. За эти дни киноленту посмотрели около 2 тыс. человек.

Любимый многими «Форрест Гамп» стал пятой картиной проекта в белорусской озвучке. Ранее уже состоялись показы мультфильмов «Тайна Келлз» и «Маленький принц», а также фильмов «Книга Илая» и «Пока не сыграл в ящик».

По сложившейся традиции, организаторы выбирали фильм для перевода и показа, стремясь к тому, чтобы картина не просто была интересна аудитории и имела зрительский успех, но и несла в себе значимый с точки зрения общечеловеческих ценностей посыл. История Форреста Гампа — пример того, что даже самый неподходящий на роль героя человек может не только заслужить свой собственный хеппи-энд, но и изменить к лучшему жизнь многих других.

История Форреста Гампа отчасти перекликается с одним из ярких социальных проектов компании velcom, которая поддерживает «Белорусские уикенды» — инициативой velcombegom. Бег — именно то, что помогало герою Тома Хэнкса преодолевать сложные обстоятельства, а порой и в буквальном смысле спасало жизнь ему и окружающим. А компания velcom своим проектом объединила белорусов ради помощи маленьким пациентам Республиканской детской больницы медицинской реабилитации. Совместными усилиями цель в 100 000 км была достигнута даже раньше намеченного срока. Эта цифра была конвертирована в белорусские рубли и направлена на счет учреждения.

Организаторы планируют продолжать совместную работу над проектом «Белорусские уикенды» и в дальнейшем: отзывы зрителей и распроданные билеты красноречиво свидетельствуют о том, что жители Беларуси рады смотреть мировое кино на родном языке.

Проект «Белорусские уикенды» проходит также при поддержке «Атлант Телеком».