Семерка 27/09 - 29/09:
Море путешествий 25/09 - 01/10:

«Хотел припугнуть». Стали известны подробности о том, как сын заживо сжег отца в Гродненском районе

  • 26 сентября 2017, 10:01
  • 1165
  • 0



Стали известны подробности семейной ссоры в Гродненском районе, в результате которой сын заживо сжег отца. Информацией поделился официальный представитель регионального УВД Ярослав Василевский.

Как сообщалось сегодня днем, в пятницу, 22 сентября, в Гродненском районе на даче в поселке Торусичи 38-летний сын и 61-летний отец после употребления спиртного затеяли спор по поводу финансовых дел.

По словам Василевского, отпрыск требовал деньги. Когда словесная перепалка закончилась, глава семейства ушел отдыхать в сарай. Не получив денег, сын затаил обиду на отца — когда тот заснул, он поджег одежду на полу сарая, закрыл дверь на замок, а сам ушел.

Когда подозреваемого задержали, он признался, что хотел лишь припугнуть отца, сообщает Sputnik.


БелаПАН

Места: Гродно (562)

Метки: Криминал (8547)

Читайте также

Под Гродно сын сжег отца в сарае
Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 27/09 - 27/09:

Самое читаемое