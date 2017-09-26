«Хотел припугнуть». Стали известны подробности о том, как сын заживо сжег отца в Гродненском районе

Стали известны подробности семейной ссоры в Гродненском районе, в результате которой сын заживо сжег отца. Информацией поделился официальный представитель регионального УВД Ярослав Василевский.

Как сообщалось сегодня днем, в пятницу, 22 сентября, в Гродненском районе на даче в поселке Торусичи 38-летний сын и 61-летний отец после употребления спиртного затеяли спор по поводу финансовых дел.

По словам Василевского, отпрыск требовал деньги. Когда словесная перепалка закончилась, глава семейства ушел отдыхать в сарай. Не получив денег, сын затаил обиду на отца — когда тот заснул, он поджег одежду на полу сарая, закрыл дверь на замок, а сам ушел.

Когда подозреваемого задержали, он признался, что хотел лишь припугнуть отца, сообщает Sputnik.