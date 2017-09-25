В Минске декретница хранила наркотики в ячейке одного из магазинов

Столичные правоохранители задержали девушку, которая хранила наркотики в ячейке одного из магазинов Советского района. В декретном отпуске она подрабатывала закладчицей в интернет-магазине, пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 22 сентября в милицию обратилась служба безопасности одного из магазинов в Советском районе. Охранники обнаружили в одной из ячеек для личных вещей покупателей пакет, в котором были пакетики с расфасованным порошкообразным веществом, а также высушенным измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета. Правоохранители установили, что обнаруженное порошкообразное вещество содержит особо опасное психотропное вещество мефедрон, а вещество растительного происхождения является марихуаной. Всего в пакете находилось 39 граммов мефедрона и около 85 граммов марихуаны.





Вскоре силовики установили личность девушки, которая оставила товар в ячейке. Ею оказалась ранее не судимая 28-летняя минчанка. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, она работала закладчицей в одном из интернет-магазинов. К моменту обнаружения наркотиков столичные правоохранители уже знали о ее преступной деятельности, способе хранения и лишь выжидали случая — возможность изъять товар и сразу задержать девушку.

В ходе личного досмотра у женщины обнаружили около одного грамма особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP» и около 0,5 грамма мефедрона, которые она также хранила с целью сбыта.





Сейчас в отношении закладчицы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ. Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до тринадцати лет.