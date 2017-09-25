Повесили на заборе чучело Лукашенко. Акцию возле белорусского посольства в Киеве провели украинские анархисты
25 сентября 2017, 17:28
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Акцию у посольства Беларуси в Киеве, которой были возмущены дипломаты, организовали украинские анархисты. Таким образом они выразили солидарность с арестованными в Беларуси анархистами.
Напомним, сегодня на сайте посольства Беларуси в Украине появилась информация о том, что 23 сентября «группа неустановленных людей перед зданием Посольства Республики Беларусь в Киеве провела хулиганскую акцию антибелорусской направленности». По словам дипломатов, протестующие «вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры». Посольство Беларуси в настоящее время требует от Украины провести соответствующее расследование инцидента.
Интересно, что украинские СМИ ничего не писали о подобной акцию, информации о ней в открытых источниках не было.
В посольстве Беларуси в Киеве «Белсату» отказались дополнительно прокомментировать события 23 сентября.
Позже украинские анархисты из общества «Революційна Дія» распространили видеоролик с пикета 23 сентября возле белорусского посольства.
«Группа киевских анархистов 23 сентября провела пикет возле белорусского посольства в знак солидарности с арестованными анархистами. Активисты развернули баннер „Смерть диктатору!“ и повесили на заборе посольства чучело Лукашенко. На данный момент белорусский режим удерживает в застенках анархистов Дмитрия Полиенко и Кирилла Алексеева», — сообщает анархистский сайт revdia.org.
Украинские анархисты обещают новые акции протеста у белорусского посольства.
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