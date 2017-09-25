Стремимся к попиццот. В Беларуси продолжает расти средняя зарплата

Средняя зарплата в Беларуси в августе выросла до 844,4 рубля, сообщает Белстат. Напомним, она составляла 827,5 рубля.

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за август средняя зарплата составила почти 435 долларов (месяцем ранее — 423 доллара).

Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Ранее правительство Беларуси вычислило траекторию увеличения заработной платы в Беларуси, надеясь выполнить задание президента страны по росту средней зарплаты до 1000 белорусских рублей к концу года.

Премьер-министр Андрей Кобяков проинформировал, что для выхода к концу года на зарплату в 1000 рублей Минтруда с заинтересованными разработали график.

В августе президент заявил, что средняя зарплата по стране может вырасти к 2019 году до 1500 рублей.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.