У посольства Беларуси в Киеве неизвестные провели антибелорусскую акцию

В субботу, 23 сентября, группа неизвестных в балаклавах провела хулиганскую акцию у белорусского посольства в столице Украины — Киеве. Об этом сообщается на сайте посольства.

Как сообщают в диппредставительстве, неизвестные вели себя агрессивно, использовали файеры, скрывали лица под масками, выкрикивали антибелорусские лозунги.

В связи с произошедшим белорусская дипломатическая миссия выразила протест и потребовала от украинской стороны расследовать инцидент, выявить и наказать всех, принимавших в нем участие.

Кроме того, белорусские дипломаты потребовали от Украины обеспечить безопасность посольства нашей страны в соответствии со специальной статьей Венской конвенции от 1961 года.

Отметим, что в белорусских и украинских СМИ и социальных сетях о какой-либо акции у белорусского дипломатического представительства в Киеве 23 сентября не упоминалось.

Напряженность в отношениях Беларуси и Украины возникла после исчезновения на территории нашей страны украинца Павла Гриба, который приехал сюда на встречу с девушкой, однако был вывезен ФСБ на территорию России и заключен в СИЗО по обвинению в терроризме. После этого украинский МИД выступил с обращением к гражданам страны, в котором просил их учитывать, что во время поездок в Беларусь они не могут чувствовать себя в безопасности. Также был сделан еще целый ряд резких заявлений, которые не остались без ответа со стороны белорусского МИД.