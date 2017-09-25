Под Гродно сын сжег отца в сарае

В Гродненском районе в убийстве отца подозревается сын, сообщил БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гродно, подозреваемого в убийстве родного отца, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью (п.5 и 6 ч.2 ст.139 УК).
Все произошло вечером 22 сентября. Спасатели выезжали на тушение сарая в дачном поселке неподалеку от Гродно. Внутри постройки было обнаружено тело 61-летнего хозяина. Мужчина умер от отравления угарным газом.
«В умышленном поджоге уснувшего в состоянии алкогольного опьянения на полу сарая отца подозревается его 38-летний сын, ранее судимый за уклонение от содержания детей. Мотив преступления — личные неприязненные отношения и предшествовавшая поджогу ссора между родственниками», — отметил Сергей Шершеневич.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос избрания в отношении него меры пресечения. Допрашиваются родственники, соседи и знакомые семьи. Осматриваются изъятые с места происшествия вещественные доказательства. Начато проведение судебно-медицинских, пожарно-технических и ряда иных криминалистических экспертиз. Следствие собирает материалы, характеризующие личности подозреваемого и жертвы. Расследование продолжается.
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