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Фотофакт: Кадыров прилетел в Беларусь

  • 25 сентября 2017, 11:13
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Беларусь во главе официальной делегации Чеченской Республики РФ. В Национальном аэропорту «Минск» его встречал вице-премьер Михаил Русый.

Ранее сообщалось, что программа визита Кадырова предусматривает встречу с руководством Беларуси.



Фото — БелТА, Еврорадио

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