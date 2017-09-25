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Бармен в турецком отеле зарезал туриста из Бреста, требовавшего алкоголь

  • 25 сентября 2017, 08:44
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В турецком городе Турунч, расположенном неподалеку от Мармариса, 17-летний бармен четырехзвездочного отеля зарезал 28-летнего туриста из Бреста, сообщают турецкие СМИ.

По информации местной прессы, причиной конфликта стало то, что брестчанин, находившийся в нетрезвом состоянии, требовал еще алкоголя, в то время как бар был уже закрыт.


Бармен отказал, началась перебранка, которая закончилась тем, что несовершеннолетний работник бара достал нож и воткнул его туристу в печень.

Прибывшие по вызову медики спасти белоруса уже не смогли.

Виктор Г. из Бреста отдыхал в Турции вместе с женой и 3-летним сыном.


mogilev.online

Места: Брест (644), Турунч (1)

Метки: Криминал (8536)

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