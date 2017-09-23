В Минске пешехода сбили сразу два автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу.

Как сообщили в столичной ГАИ, ДТП произошло на Логойском тракте примерно в 1:20 ночи. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Сначала его сбил «Форд», а затем «Мерседес».

Пешеход в тяжелом состоянии был доставлен в Минскую областную больницу.