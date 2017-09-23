В Минске пешехода сбили сразу два автомобиля
- 23 сентября 2017, 17:02
- 527
- 0
Места: Минск (5360)
Метки: Происшествия (10868)
Места знать надо! Где в Гомельской области «зашкаливают» грибы
Под Липецком в ДТП погибла семья с двухлетним ребенком, которая возвращалась в Гомель
«Дело, вроде, сдвинулось». После общественной огласки у детей, которых суд признал должными бабушке по $2,4 тысячи, появилась надежда
В Гомеле восьмиклассница сорвалась с 6 этажа и чудом осталась жива
«По-собачьи» и «мужчина сверху». Ученые выявили самые опасные позы в сексе
Гродненская ГАИ обкатывает новые методы? Подставной пешеход провоцирует водителей на нарушения
Самое обсуждаемое
Фотофакт: автоколонну пророссийских активистов заметили в центре Гомеля
Реконструкция ул. Жарковского и туалеты на набережной: планы строительства и ремонта в Гомеле на 2017 год были дополнены новыми объектами
Автоколонна российских политических активистов с флагами проехала через центр Минска
«Все законы на нашей стороне». Гомельчане требуют открытия белорусскоязычного детского сада
Суд о порче 170 тонн мяса в Гомеле: «Оно было с плесенью, но это не значит, что испортилось»
Белорусский язык — не дикая смесь. Жителя Речицы осудили за оскорбление языка
В Гомеле восьмиклассница сорвалась с 6 этажа и чудом осталась жива