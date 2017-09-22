Белорусские дипломаты помогли задержать преступников, скрывавшихся в Камбодже

В начале сентября в Камбодже были задержаны преступники из Беларуси. Их помогли задержать дипломаты из белорусского посольства во Вьетнаме. Об этом сообщается в аккаунте МИД Беларуси на Твиттере.

Наших соотечественников искали по каналам Интерпола по подозрению в серьезном преступлении. Дипломаты белорусского посольства во Вьетнаме продумали и реализовали схему по их депортации и «бесконтактному» проведению в Беларусь.

Сообщается, что из аэропорта Бангкока злоумышленники пытались сбежать в Финляндию, но эта попытка не удалась. Через Таиланд их доставили в Россию.

В МИД говорят, что на Камбоджу выбор белорусских злоумышленников пал не случайно: «Тепло, гостеприимно, а главное — далеко. Причем не только от родной милиции, но даже от белорусского посольства. До ближайшего, в Ханое, — 1300 км».