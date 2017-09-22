Сергей Безруков рассказал о съемках в Беларуси: кормят вкусно и пробок нет

Актер Сергей Безруков признал, что сниматься в Минске ему нравится больше, чем в Москве и Подмосковье.

«Здесь можно быстро доехать до точки съемки, в отличие от Москвы и Подмосковья. Если съемки проходят в Подмосковье, то меньше времени займет перелет до Минска, чем путь до съемочного павильона под Москвой», — рассказал Безруков в пресс-центре Sputnik.

В Беларуси актер снимался не только в Минске, но и в Смолевичах, где снимали картину «В июне 41-го». Безруков признал, что гордится ролью в этой первой и пока единственной в его фильмографии военной картине, тем более, кормят в Беларуси хорошо.

«И в России кормят хорошо, но здесь как-то особенно, видимо, боятся, что мы можем отощать. И отношение в Беларуси прекрасное, спасибо белорусам за любовь и доверие к нам, и мы отвечаем вам тем же», — заверил Безруков.

Он рассказал, что сейчас работает над картиной по роману Сергея Довлатова «Заповедник», и добавил, что надеется, эта картина поможет молодому поколению не только лучше узнать, но почувствовать Довлатова с его особенным юмором.