После угроз Лукашенко «разогнать Белгидромет» с работы уволился главный синоптик страны

Самый известный синоптик Беларуси Дмитрий Рябов увольняется с работы — с должности начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Министерства природы.

Он уже подал заявление об уходе. О причинах такого решения Рябов пока ничего не говорит, но отмечает, что должен покинуть Белгидромет.

Как сообщало Еврорадио, неделю назад, назначая нового министра природных ресурсов и окружающей среды Андрея Худыка, Александр Лукашенко обрушился с критикой на белорусских синоптиков. По его словам, читать прогнозы приходится регулярно, но после этого «хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали». А иногда у Лукашенко возникало желание «просто разогнать эту организацию». Он дал поручение новому министру заняться «этой структурой», в которой «более тысячи человек». Худык пообещал разобраться.