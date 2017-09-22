«Кинул» 36 человек на полмиллиона долларов: чиновника-коммуниста судят за мошенничество

Год тому назад Николай Петрамович занимал сразу два кресла: депутата Мингорсовета и заместителя главы администрации Партизанского района, где отвечал за идеологию. Сегодня же Петрамович на скамье подсудимых — его обвиняют в мошенничестве.





Утром 22 сентября в суде Первомайского района Минска прошло первое заседание по делу Николая Петрамовича. Бывшего вертикальщика и члена провластной коммунистической партии обвиняют в мошенничестве, даче взятки.

Петрамовичу 39 лет, он женат, имеет двоих маленьких детей (10 и 7 лет). В конце зимы его задержали и поместили под стражу. Ранее появилась информация, что Петрамович по неизвестным причинам закончил свою работу в администрации Партизанского района, а затем исчез. Вскоре после исчезновения знакомые Николая Петрамовича рассказывали, что тот взял у них крупные суммы денег, после чего якобы бежал из страны.

По версии обвинения, в течение нескольких лет Николай Петрамович обманул 36 человек на сумму более 1 миллиона рублей (это более 500 тысяч долларов).





Пострадавшим чиновник обещал, например, продвинуть их в очереди на квартиру. Такую свою «помощь» Петрамович оценивал в несколько тысяч долларов, с кого-то брал 2 тысячи, с кого-то и четыре. Некоторым он обещал помочь приобрести или продать авто, но деньги оставлял себе (в одном из случаев сумма составила 22 тысяч евро). Кому-то говорил о возможности приобрести квартиру по ценам ниже рыночных: для этого якобы надо было передать взятку в Мингорисполком. Передать взятку должен был якобы сам Петрамович, но деньги он попросту присваивал.

Иногда деньги он просто одалживал у знакомых, у некоторых даже несколько раз, по несколько тысяч долларов, но кредиторы больше их не видели.

Николай Петрамович свою вину полностью признал.