«Кинул» 36 человек на полмиллиона долларов: чиновника-коммуниста судят за мошенничество

Год тому назад Николай Петрамович занимал сразу два кресла: депутата
Мингорсовета и заместителя главы администрации Партизанского района,
где отвечал за идеологию. Сегодня же Петрамович на скамье подсудимых —
его обвиняют в мошенничестве.
Утром 22 сентября в суде Первомайского района Минска прошло первое
заседание по делу Николая Петрамовича. Бывшего вертикальщика и члена
провластной коммунистической партии обвиняют в мошенничестве, даче
взятки.
Петрамовичу 39 лет, он женат, имеет двоих маленьких детей
(10 и 7 лет). В конце зимы его задержали и поместили под стражу. Ранее
появилась информация, что Петрамович по неизвестным причинам закончил
свою работу в администрации Партизанского района, а затем исчез. Вскоре
после исчезновения знакомые Николая Петрамовича рассказывали, что тот
взял у них крупные суммы денег, после чего якобы бежал из страны.
По версии обвинения, в течение нескольких лет Николай Петрамович
обманул 36 человек на сумму более 1 миллиона рублей (это более 500 тысяч
долларов).
Пострадавшим чиновник обещал, например, продвинуть их в очереди
на квартиру. Такую свою «помощь» Петрамович оценивал в несколько тысяч
долларов, с кого-то брал 2 тысячи, с кого-то и четыре. Некоторым
он обещал помочь приобрести или продать авто, но деньги оставлял себе
(в одном из случаев сумма составила 22 тысяч евро). Кому-то говорил
о возможности приобрести квартиру по ценам ниже рыночных: для этого
якобы надо было передать взятку в Мингорисполком. Передать взятку должен
был якобы сам Петрамович, но деньги он попросту присваивал.
Иногда деньги он просто одалживал у знакомых, у некоторых даже
несколько раз, по несколько тысяч долларов, но кредиторы больше
их не видели.
Николай Петрамович свою вину полностью признал.
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