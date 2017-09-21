Беларусь с визитом посетит глава Чечни Кадыров

25 сентября в Беларусь прибудет делегация из Чеченской Республики РФ, которую возглавит лично руководитель республики Рамзан Кадыров. Об этом на брифинге журналистам сегодня рассказал начальник отдела информации белорусского Министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик.

По словам Д. Мирончика, в ходе встречи на высшем уровне с президентом Беларуси Александром Лукашенко планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Чечни. В частности, ожидается, что будут приняты решения об увеличении поставок в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники белорусского производства, о более активном привлечении белорусских специалистов к строительству различных объектов в Чечне и т.п.

Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет одиозную репутацию за пределами республики. Достоянием общественности неоднократно становились его неоднозначные резкие высказывания в адрес меньшинств, представителей различных вероисповеданий и других стран, в частности, США. Кроме того, правозащитники и западные дипломаты упрекают Кадырова в насаждении «режима страха» и тотального контроля над обществом в Чечне.