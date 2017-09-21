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Фотофакт: Российскую военную технику вывозят из Беларуси

  • 21 сентября 2017, 11:23
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На железнодорожной станции Верейцы под Осиповичами (Могилевская область) началась погрузка российской военной техники, которая была задействована в российско-белорусских учениях «Запад-2017» на полигоне осиповичский, сообщает «Радио Свабода».



21 сентября на станции Верейцы, которая находится примерно в 10 километрах от полигона «Осиповичский», идет погрузка эшелона. На станции около 50 танков, большинство из них уже погружены на железнодорожные вагоны-платформы.



Напомним, 20 сентября — в заключительный день учений «Запад-2017» — Александр Лукашенко после посещения Борисовского полигона в очередной раз подчеркнул, что все войска, участвовавшие в учениях «Запад-2017», вернутся в места постоянной дислокации.



Naviny.by

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