Первая БДСМ-студия в Гродно закрывается

Открывшаяся совсем недавно студия для любителей тематических игр определенной направленности закрывается и переезжает в другой город.

Напомним, что в июне этого года в Гродно открылась первая в нашей стране БДСМ-студия. Подобных комнат открытого доступа такого направления в Беларуси еще не было.





— Вроде бы изучили рынок подобных услуг за границей, проанализировали отзывы семейных пар, большинство из которых были положительными и супруги оставались более, чем довольными, — рассказывает предприниматель Владимир, — но наши ожидания не оправдались, не нашлось так много желающих как-то разнообразить рутину и попробовать что-то новое.





По словам Владимира, интерес к студии у гродненцев был, но очень осторожный.

— Интересовались, звонили, писали, но желающих попробовать обменяться властью и попробовать себя в ролевых играх в господство и подчинение оказалось совсем немного. Бывало, что среди ночи звонили пьяные подростки с требованием «Дайте нам девочек», бывало в группе писали неадекватные смс-ки. Возможно, это просто проблема «тесного мира», подтверждающая выражение «весь город спит под одним одеялом», где большинство людей так или иначе связаны друг с другом и просто боятся по цепочке связей столкнуться или пересечься, хоть анонимность посетителей гарантировалась. А может, нет в нашем городе любителей клеток, ошейников и наручников.





— Как вариант для переезда студии, вначале рассматривался Брест, но затем, сопоставив масштабы и уровень заинтересованности, остановились на Минске, — рассказывает Владимир. — Пока идет поиск помещения, отдельно стоящего, изолированного, но доступного для интересующихся. Пока из представленных, такое место есть одно.