Минтруда: до конца года в Беларуси повысят пенсии

В Беларуси до конца года пересчитают трудовые пенсии, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению. Однако решение о сроках и размерах повышения трудовых пенсий, по его словам, еще не принято.

— В соответствии с законодательством трудовые пенсии перерасчитываются в связи с ростом средней заработной платы не менее одного раза в год в пределах средств бюджета Фонда социальной защиты населения. При этом перерасчет трудовых пенсий производится на основании указов президента. Сроки и объемы перерасчета трудовых пенсий в 2017 году будут определяться с учетом изложенного. Решение по данному вопросу пока не принято, — отметил Валерий Ковальков.

Напомним, с 1 августа в Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. С августа также подняли надбавки к минимальным трудовым пенсиям.

На 1 сентября социальную пенсию в Беларуси получали 64,2 тысячи человек, сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич.