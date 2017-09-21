Минчанин выдал себя за продавца картофеля и выманил у россиянина $7 тысяч

Во Фрунзенском районе Минска задержан мошенник, который представлялся предпринимателем, торгующим картофелем. Об этом БелТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Мужчина заключил договор с индивидуальным предпринимателем из Беларуси на поставку 20 т картофеля и перевел $7 тыс. на счет поставщика. Товар должен был прибыть в город Ставрополь. Однако по истечении времени ни картофеля, ни денег россиянин так и не дождался», — проинформировали в ГУВД.

Покупатель рассказал, что объявление о поставке картофеля он увидел в интернете. «Оперативник проверил предпринимателя — оказалось, что он не зарегистрирован, то есть соответствующего разрешения на занятие предпринимательской деятельностью у него нет, — отметили в ГУВД. — Вскоре также выяснилось, что злоумышленник вообще не имеет никакого отношения к торговле и выполнять условия договора не собирался».

Сейчас «продавец» привлечен к уголовной ответственности за мошенничество. Он уже вернул всю сумму незаконно полученных денег.