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Минчанин выдал себя за продавца картофеля и выманил у россиянина $7 тысяч

  • 21 сентября 2017, 09:45
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Во Фрунзенском районе Минска задержан мошенник, который представлялся предпринимателем, торгующим картофелем. Об этом БелТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Мужчина заключил договор с индивидуальным предпринимателем из Беларуси на поставку 20 т картофеля и перевел $7 тыс. на счет поставщика. Товар должен был прибыть в город Ставрополь. Однако по истечении времени ни картофеля, ни денег россиянин так и не дождался», — проинформировали в ГУВД.

Покупатель рассказал, что объявление о поставке картофеля он увидел в интернете. «Оперативник проверил предпринимателя — оказалось, что он не зарегистрирован, то есть соответствующего разрешения на занятие предпринимательской деятельностью у него нет, — отметили в ГУВД. — Вскоре также выяснилось, что злоумышленник вообще не имеет никакого отношения к торговле и выполнять условия договора не собирался».

Сейчас «продавец» привлечен к уголовной ответственности за мошенничество. Он уже вернул всю сумму незаконно полученных денег.


БелТА

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