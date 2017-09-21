Россельхознадзор разрешил поставку мяса с трех предприятий Беларуси

Россельхознадзор c двадцатого сентября нынешнего года отменил временные ограничения на поставку мясной продукции с 3-х предприятия Республики Беларусь, сообщили информагентства.

Это относится у таким предприятиям, как ОАО «Александрийское» (производит мясо птицы), ООО «ЭкспортАльфаГрупп» (специализируется на мясе, мясных продуктах из крупного рогатого скота), а также ООО «Акдимол», которое производит говядину и субпродукты из говядины.