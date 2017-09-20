Эстонец заплатил Беларуси 7500 рублей, чтобы не лишиться мотоцикла

В неприятную историю попал в июле эстонец Маргус, который ехал на мотоцикле транзитом через Беларусь в Украину.
Путешественник проехал в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог». На границе «красный коридор» был закрыт, поэтому мужчина стал в общую очередь — на «зеленый коридор». Таможенники проверили у него все документы и сразу отдали документы на мотоцикл. Эстонец не заполнил декларацию на транспорт, так как из действий таможенников понял, что путешественникам с транзитной визой это не нужно.
Однако когда Маргус через сутки выезжал в Украину через пункт пропуска «Комарин», у него потребовали декларацию на мотоцикл. «Декларация — это для меня всегда был очень сложный документ, так как я практически не могу писать и читать по-русски. Но когда я ее заполнял, ездил целенаправленно в Беларусь, проводил время только здесь. В этот раз ехал по транзитной визе, поэтому подумал, что для транзитных путешественников этот документ не нужен. А сотрудник таможни, возможно, не обратил внимания на бумагу, где было указано, что я не пассажир, а еду один и езжу на мотоцикле, поэтому не сказал, что мне нужно заполнять декларацию», — говорит эстонец.
В результате у него конфисковали мотоцикл, а дело передали в суд. Самого Маргуса отправили пешком через границу в Украину, так как у него закончилось время транзитной визы. Ближайший населенный пункт был в 70 км, поэтому путешественнику повезло, что его подвез один из белорусских автобусов.
Маргус говорит, что не собирался нарушать закон: «Это была банальная человеческая ошибка: сотрудники не обратили внимания на отсутствие печати при въезде, а я из-за плохого владения языком и по незнанию даже не подозревал, что у меня бумаги не в порядке».
Суд по делу эстоца прошел в Гомеле 5 сентября. В документах, которые предоставили таможенники, сказано, что Маргус свободно владеет русским языком. Хотя, как отмечает abw.by, во время беседы легко выяснить, что устную речь он понимает со сложностями, но читать и писать по-русски практически не может.
Суд постановил не изымать мотоцикл, а наказать эстонца штрафом в 115 рублей (5 базовых величин). Кроме того, таможня взыскала с него таможенные платежи на 7366 рублей. Также ему пришлось заплатить за хранение мотоцикла и вещей на таможенном складе. В общей сложности это составило более 7500 рублей (около 3750 долларов).
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