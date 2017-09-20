Маленькая война под Борисовом: какое оружие показали Лукашенко на учениях «Запад-2017»

Белорусско-российские
совместные стратегические учения «Запад-2017» завершаются сегодня. Одним
из самых зрелищных моментов этого дня стали маневры на полигоне
«Борисовский», где побывал президент Беларуси, главнокомандующий
Вооруженными силами Александр Лукашенко.
В «боевых» условиях показали новейшие танки Т-72Б3 с дополнительной
защитой, штурмовики Су-34 и другие образцы вооружения. 42.TUT.BY
посмотрел, какую технику задействовали военные двух стран для отражения
наступления условного противника и его последующего разгрома.
Окопанные танки Т-72Б3 с дополнительной защитой ведут огонь. Танк
вооружен 125-мм пушкой, способной стрелять не только снарядами,
но и ракетами на дальность до 5 км.
БМП-2 отступает на запасные позиции. Это простая и надежная боевая машина пехоты, вооруженная 30-мм автоматической пушкой 2А42.
Су-34 наносят удар по позициям условного противника. Двухместный
Су-34 способен развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его
боевой радиус составляет около 1,1 тысячи километров. Бомбардировщик
вооружен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30−1 и имеет 12 точек подвески для
вооружения общей массой до восьми тонн.
Долговременные огневые точки противника — уничтожены.
По наземным целям работает штурмовик Су-25. Боевая нагрузка
штурмовика — 4,4 т (10 узлов подвески). Оснащен двумя турбореактивными
двигателями Р-195 или Р-95Ш. Максимальная скорость — 970 км/ч, дальность
с полной боевой нагрузкой — 1250 км, практический потолок — 7000 м.
С воздуха войска поддерживают вертолеты Ка-52. Ка-52 — единственный
боевой вертолет в мире, где члены экипажа размещаются «бок о бок». Это
сделано для улучшения их взаимодействия. Изогнутое боковое остекление
пилотской кабины Ка-52 выдерживает попадания пуль калибра 12,7 мм,
дополнительная защита обеспечивается за счет накладных боковых броневых
плит.
Белорусский Ми-8МТВ-5 50-й смешанной авиабазы. Ми-8МТВ-5 способен
перевозить и десантировать до 35 солдат тремя разными способами. Также
он может перевозить до 12 раненых в сопровождении медицинского
персонала.
Танк Т-72Б3 с дополнительной защитой, который понравился Александру
Лукашенко. Эти танки получили новые бортовые экраны корпуса
с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт»
и решетчатые экраны проекции моторно-трансмиссионного отделения корпуса.
Т-72Б3 с дополнительной защитой переходят в наступление. Рядом
с танками на переднем плане — МТ-ЛБ и боевая разведывательная машина
БРМ-1К.
152-мм САУ МСТА-С наносят огневое поражение условному противнику.
2С19 «Мста-С» не требуется дополнительная подготовка перед стрельбой —
ступор отцепляется автоматически, башня поворачивается, и орудие
наводится. Кроме того, «Мста-С» способна «уложить» в цель сразу
несколько снарядов одновременно.
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