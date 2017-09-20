Маленькая война под Борисовом: какое оружие показали Лукашенко на учениях «Запад-2017»

Белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017» завершаются сегодня. Одним из самых зрелищных моментов этого дня стали маневры на полигоне «Борисовский», где побывал президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Лукашенко.

В «боевых» условиях показали новейшие танки Т-72Б3 с дополнительной защитой, штурмовики Су-34 и другие образцы вооружения. 42.TUT.BY посмотрел, какую технику задействовали военные двух стран для отражения наступления условного противника и его последующего разгрома.





Окопанные танки Т-72Б3 с дополнительной защитой ведут огонь. Танк вооружен 125-мм пушкой, способной стрелять не только снарядами, но и ракетами на дальность до 5 км.





БМП-2 отступает на запасные позиции. Это простая и надежная боевая машина пехоты, вооруженная 30-мм автоматической пушкой 2А42.





Су-34 наносят удар по позициям условного противника. Двухместный Су-34 способен развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 1,1 тысячи километров. Бомбардировщик вооружен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30−1 и имеет 12 точек подвески для вооружения общей массой до восьми тонн.









Долговременные огневые точки противника — уничтожены.





По наземным целям работает штурмовик Су-25. Боевая нагрузка штурмовика — 4,4 т (10 узлов подвески). Оснащен двумя турбореактивными двигателями Р-195 или Р-95Ш. Максимальная скорость — 970 км/ч, дальность с полной боевой нагрузкой — 1250 км, практический потолок — 7000 м.





С воздуха войска поддерживают вертолеты Ка-52. Ка-52 — единственный боевой вертолет в мире, где члены экипажа размещаются «бок о бок». Это сделано для улучшения их взаимодействия. Изогнутое боковое остекление пилотской кабины Ка-52 выдерживает попадания пуль калибра 12,7 мм, дополнительная защита обеспечивается за счет накладных боковых броневых плит.





Белорусский Ми-8МТВ-5 50-й смешанной авиабазы. Ми-8МТВ-5 способен перевозить и десантировать до 35 солдат тремя разными способами. Также он может перевозить до 12 раненых в сопровождении медицинского персонала.





Танк Т-72Б3 с дополнительной защитой, который понравился Александру Лукашенко. Эти танки получили новые бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции моторно-трансмиссионного отделения корпуса.





Т-72Б3 с дополнительной защитой переходят в наступление. Рядом с танками на переднем плане — МТ-ЛБ и боевая разведывательная машина БРМ-1К.





152-мм САУ МСТА-С наносят огневое поражение условному противнику. 2С19 «Мста-С» не требуется дополнительная подготовка перед стрельбой — ступор отцепляется автоматически, башня поворачивается, и орудие наводится. Кроме того, «Мста-С» способна «уложить» в цель сразу несколько снарядов одновременно.