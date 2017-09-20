Фотофакт: Лукашенко наблюдает за учениями «Запад-2017»

Президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Лукашенко наблюдает со смотровой площадки за ходом совместных стратегических учений «Запад-2017» на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский.

Александр Лукашенко по прибытии на полигон посетил вспомогательный пункт управления региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, а также вспомогательный пункт управления 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России.





Президенту доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, о порядке применения армии, в том числе во взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении. Глава государства также осмотрел подвижной пункт управления командующего РГВ(с). Данный бронированный автомобиль отечественного производства оснащен самыми современными средствами связи, которые позволяют управлять войсками непосредственно в движении.

«Молодцы! За короткий промежуток времени сделали хорошую систему», — отметил президент.





На полигоне отрабатываются согласованные действия разнородных сил и средств вооруженных сил Беларуси и России по отражению наступления условного противника, проведению контратаки и дальнейшему его разгрому. В ходе розыгрыша тактических эпизодов проходят апробацию новые образцы вооружения и военной техники оборонного сектора экономики Беларуси: легкобронированные автомобили «V1» (МЗКТ), бронетранспортер «Кайман», радиоэлектронные ружья для борьбы с мультикоптерами (ОАО «КБ Радар»), а также модернизированные танки Т-72 БМ3, пишет БелТА.



