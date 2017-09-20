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Минск стал самым популярным городом СНГ у туристов этой осенью

  • 20 сентября 2017, 16:45
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Минск стал самым популярным городом в СНГ у туристов этой осенью. Об этом проинформировало аналитическое агентство «ТурСтат».

Сотрудниками агентства был проведен анализ данных систем онлайн-бронирования, после чего они составили рейтинг наиболее популярных городов СНГ, которые выбирают туристы для путешествий этой осенью. Кроме столицы нашей страны первую десятку сформировали следующие города: Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.

Также стало известно, что в среднем туристы проводят в Минске два с половиной дня, а на проживание в столице тратят 70 долларов в сутки. Дешевле остальных для путешественников обойдутся Бишкек и Кишинев, а вот самыми дорогими стали Астана и Баку.


БелТА

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