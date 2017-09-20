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В Беларуси планируется расширить сеть платных дорог

  • 20 сентября 2017, 16:38
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В Беларуси планируется расширить сеть платных дорог, сообщили БелТА в пресс-службе правительства.

Постановлением Совета Министров № 699 от 18 сентября утверждена госпрограмма по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси на 2017-2020 годы.

«В процессе реализации государственной программы в стране планируется расширить сеть платных автомобильных дорог. Будет введена плата за проезд транспортных средств на всем протяжении дороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши (Брузги) после ее реконструкции и на участке дороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. К 2021 году протяженность платных дорог составит 1 786 км», — отметили в пресс-службе.

За 2017-2020 годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам предполагается поступление около Br817 млн, которые будут направлены на содержание, ремонт и развитие республиканских автомобильных дорог, в первую очередь — платных.


БелТА

Метки: Авто (4425)

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