В Беларуси планируется расширить сеть платных дорог, сообщили БелТА в пресс-службе правительства.
Постановлением Совета Министров № 699 от 18 сентября утверждена госпрограмма по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси на 2017-2020 годы.
«В процессе реализации государственной программы в стране планируется расширить сеть платных автомобильных дорог. Будет введена плата за проезд транспортных средств на всем протяжении дороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши (Брузги) после ее реконструкции и на участке дороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. К 2021 году протяженность платных дорог составит 1 786 км», — отметили в пресс-службе.
За 2017-2020 годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам предполагается поступление около Br817 млн, которые будут направлены на содержание, ремонт и развитие республиканских автомобильных дорог, в первую очередь — платных.
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