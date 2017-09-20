Налоговая не может объяснить, что изменится для ИП после нового указа Лукашенко

В Министерстве по налогам и сборам не смогли ответить, изменится ли что-то для ИП: «Этот указ еще даже не начал действовать, он только подписан. Вот начнет действовать — тогда уже будем объяснять».

Основные положения документа начнут действовать через месяц после официального опубликования.

Но в Министерстве по налогам и сборам уверены, что он начнет действовать только с 1 января 2018 года.

19 сентября Александр Лукашенко подписал указ № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Этот документ расширяет список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации ИП. Гражданам, занимающимся этой деятельностью, нужно только платить единый налог.