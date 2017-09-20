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Налоговая не может объяснить, что изменится для ИП после нового указа Лукашенко

  • 20 сентября 2017, 14:55
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В Министерстве по налогам и сборам не смогли ответить, изменится ли что-то для ИП: «Этот указ еще даже не начал действовать, он только подписан. Вот начнет действовать — тогда уже будем объяснять».

Основные положения документа начнут действовать через месяц после официального опубликования.

Но в Министерстве по налогам и сборам уверены, что он начнет действовать только с 1 января 2018 года.

19 сентября Александр Лукашенко подписал указ № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Этот документ расширяет список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации ИП. Гражданам, занимающимся этой деятельностью, нужно только платить единый налог.


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