До конца 2017-го Беларусь и Россия могут ввести взаимное признание виз

До конца 2017 года планируется ввести взаимное признание виз и решить проблему с пропуском иностранцев через белорусско-российскую границу. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Еврорадио, заявил госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.

Чиновник посоветовал не связывать решение этого вопроса с успешным проведением учений «Запад-2017».

Рапота: «Вопрос урегулирования пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран — это отдельная тема, которая требует своего решения. Есть на этот счет поручение президентов подписать соглашение о взаимном признании виз. Если оно будет составлено так, как я его себе представляю, то мы эту задачу решим до конца этого года».

Россия усилила контроль на своей стороне белорусско-российской границы и запретила представителям третьих стран проезжать из Беларуси на авто и железной дорогой. Российская сторона объяснила это тем, что на белорусско-российской границе нет международных пунктов пропуска.