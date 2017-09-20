Репортаж: в Беловежской пуще сотни добровольцев ищут 10-летнего мальчика

В субботу вечером Максим сказал друзьям, что пойдет за грибами. Этим здесь никого не удивишь: в десятке метров от его дома в агрогородке Новый Двор Свислочского района начинается заповедная Беловежская пуща. Когда ребенок не вернулся к ужину, родители забили тревогу. В 800 метрах от дома в лесу у шалашика, который дети построили для своих игр, нашли велосипед и корзинку с грибами. С тех пор уже более трех суток продолжается поисковая операция.





В понедельник в ней участвовали свыше 500 человек, во вторник — свыше 300. Сегодня вечером продолжают прибывать добровольцы из Гродно и Минска. Поиск не прекращается ни днем, ни ночью.





«Задействованы все свободные от службы сотрудники милиции, подключились к поиску спасатели, лесники, организации из нашего и соседних районов, прочесывают лес добровольцы. Никто не остался в стороне от беды, люди делают даже больше, чем можно ожидать», — отмечает начальник Свислочского РОВД Валерий Романчук. Он с коллегами третьи сутки на ногах. Проверены огромные площади лесных массивов: вначале отрабатывали территории рядом с Новым Двором, потом круг поисков расширялся все дальше. Счет идет на десятки квадратных километров. Еще большие пространства охвачены с воздуха: на поиски направлен вертолет МЧС. Подобная поисковая операция в районе проводится впервые, случалось, взрослые грибники могли заблудиться в лесу, но их удавалось отыскать спустя пару часов.





«Поисковая операция ведется на территории трех лесничеств: Новоселковского, Новодворского и Порозовского», — показывает карту Валерий Романчук. Еще в первую ночь на все дороги в окрестностях вышли машины с громкоговорящими устройствами, разводились в лесу костры для привлечения внимания.





Криминальный характер пропажи мальчика пока исключается. Ребенка в субботу видели несколько грибников. Он шел по лесной дорожке в сторону населенного пункта Войтов Мост. Это едва ли не последнее жилье на многие километры вокруг, южнее начинаются непроходимые болота. Впрочем, местные жители говорят, что мальчик хорошо знает окрестности, ориентируется в лесу, и это также прибавляет надежды.





У Войтового Моста собирается очередная группа поисковиков: сотрудники милиции, спасатели, работники лесничеств и обычные люди. Среди них Людмила Курьян, преподаватель вокала из Волковыска. К поиску она присоединилась случайно в воскресенье: собирала грибы, услышала о происшествии, помогала искать.





«Мы надеялись, что за понедельник мальчика найдут. Когда услышали, что пока результата нет, собрались и приехали снова. Помимо меня и мужа приехали двое наших друзей, будем искать сколько сможем. Все, у кого есть дети, нас поймут», — отмечает она, становясь в цепь. На третий день гребенка поисковиков становится более густой: в первый дни ходили редкой цепью, пытались докричаться, сейчас же взглядом надо охватить каждый квадратный метр леса.





«А он тут не простой, густой, хватает бурелома, да и болото рядом, по-нашему его называют алёс», — замечает Роман Янович. Он работал в местном отделе по ЧС, здешние места знает от и до. Сейчас присоединился к прочесыванию леса, а до этого за два дня оббегал больше сотни километров по лесу и болоту, пытался найти ребенка самостоятельно. У кого-то из поисковиков звонит мобильный. Очередной свидетель где-то что-то видел, информация тут же проверяется. Важна любая зацепка. Собака вывела к кормушке для животных, где, возможно, спал ребенок. Однако в понедельник лил проливной дождь, и работа со следом стала невозможна.





«Есть немало положительных примеров, когда дети находились живыми на шестой-седьмой день поисков. Причем и условия были куда более сложными», — рассказывает координатор лесного поиска поисково-спасательного отряда «Ангел» Кристина Крук. Вместе с ней прибыла группа из двадцати человек: опытные поисковики ищут следы, свидетелей, какие-то зацепки. Показывают фотографию следа небольшого размера в высохшей луже. К сожалению, пропавший мальчик был обут в другую обувь. Где-то нашли детскую кепку — может, наведет на след. Но нет, ребенок вышел в лес без головного убора.





Ловим краем уха разговор в цепи поисковиков, мол, кто-то обратился к ясновидящему, и тот сказал, где искать мальчика. Информацию решено проверить.

Вечером в лесу темнеет куда раньше, чем в городе. Командам предлагают разъехаться отдыхать, однако люди стремятся до темноты успеть прочесать еще один участок. Грибов в этом году много, на любой вкус — боровики, польские, поздние лисички и курочки, однако все из леса выходят с пустыми руками.





Тишину Нового Двора перед закатом солнца наполняет гул голосов и моторов: десятки машин из Гродно, Минска, других регионов страны привезли добровольцев и волонтеров. Завтра с рассветом сотни людей снова выйдут на поиски. Впрочем, отдельные группы будут работать и ночью. Рук тут никто не опускает, все уверены, что Максим найдется.





Многие участники поиска отмечают, что еще раз проведут беседы с родными и близкими. Следует помнить, что небезопасно отправляться в лес в одиночку, необходимо сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информировать, если планы изменились. Надевать следует удобную непромокаемую одежду и обувь, не рекомендуется отправляться в лес в камуфляже — лучше одеться во что-нибудь яркое. С собой должны быть телефон, вода, лекарства, нож и спички. Также стоит изучить основные правила ориентирования в лесу.