Договорники в белорусском футболе: по делу проходит 15 человек

Устанавливать фигурантов дела о договорных матчах в белорусском чемпионате помогали футбольные специалисты, сообщила 19 сентября в программе «Причины и следствия» на «Альфа-Радио» официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Слушание дела по ст. 253 УК (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) в отношении 15 обвиняемых (им инкриминируются разные части ст. 253 УК. — БелаПАН.) начнется в суде Первомайского района Минска 25 сентября.

По словам Гончаровой, впервые факт получения денежных средств за оказание незаконного влияния на результат профессионального футбольного матча был установлен в апреле 2016 года.

«От этого факта начали проводиться оперативные и следственные мероприятия, которые указали на существование целой системы подкупов в белорусском профессиональном футболе. В связи с этим началась масштабная работа, и были выявлены все остальные факты», — рассказала официальный представитель СК.

Вся работа осуществлялась во взаимодействии с АБФФ. Как сообщила Гончарова, в материалах уголовного дела есть видеозаписи, фотосъемки, в том числе фактов передачи денег. Отсматривались и изучались видеозаписи матчей.

«Следователи обращали внимание на неподдающиеся объяснению ошибки отдельных футболистов. Например, привлек внимание тот факт, что один из футболистов, причастность к преступлению которого на первоначальном этапе была не очевидна, не установлена, допустил за три минуты игры две ошибки, которые привели к голам», — рассказала Гончарова.

Для проверки этих выводов следствием допрашивались профессиональные футбольные тренеры. Они, по словам представителя СК, согласились, что этот футболист «играл гораздо ниже своих возможностей».

Одновременно следователи анализировали данные мобильных операторов, которые свидетельствовали о встречах передающего и берущего вознаграждение.

«Это дело беспрецедентно в следственной, правоприменительной практике. <...> Опыт Следственного комитета, полученный при расследовании, будет использоваться, это будет большой плюс для правоприменительной практики», — сказала Гончарова.

Напомним, по данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд белорусского чемпионата, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.

Упоминались матчи: «Барановичи» — «Ошмяны» 5 июня 2016 года, «Луч» — «Гомельжелдортранс» 25 июня 2016 года, «Луч» — «Ошмяны» 2 июля 2016 года, «Ислочь» — «Динамо-Брест» 30 апреля 2016 года, поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит».

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходили 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Как заявил в программе «ЧП.by» телеканала «НТВ-Беларусь» 24 января старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Сергей Ванагель, особую обеспокоенность вызвало то, что организаторы договорных матчей стали связываться с уголовными авторитетами.

«Задокументированы факты участия белорусских криминальных авторитетов в решении вопросов, которые возникали у белорусских организаторов с заказчиками из Украины. А в последующем эти криминальные авторитеты не только получали деньги за участие в "разборках", но и вкладывали свои криминальные средства в ставки в букмекерских конторах и в те деньги, которые использовались для подкупа игроков», — сообщил Ванагель.

Величина ставок зависела от категории матча. На матч первой лиги — от 1.000 до 4.000 долларов, высшей лиги и Кубка страны — от 10.000 до 18.000 долларов. Основные ставки делались в азиатских и европейских букмекерских конторах.