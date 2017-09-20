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Фотофакт: в один из минских клубов въезд разрешен только на элитных авто

  • 20 сентября 2017, 10:21
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В твиттер-аккаунте минчанина Павла Поташникова появилась любопытная фотография: он запечатлел на камеру дорожную табличку у одного из столичных клубов.

Согласно знаку, въезд в Robinson Club запрещен всем автомобилям, кроме Aston Martin, Bugatti, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maybach, Rolls-Royce, Tesla.


— Могли бы просто ценник написать, например, от $100к. И не заморачиваться так, — считают читатели социальных сетей.


gomel.today

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