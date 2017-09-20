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В Клайпеде белорус протаранил 7 автомобилей и скрылся. Его нашли и оштрафовали на пять евро

  • 20 сентября 2017, 10:02
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В Клайпеде (Литва) белорус на Renault протаранил семь автомобилей, после чего с места ДТП скрылся. Об этом сообщает местная газета.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 19 сентября. Водитель Renault ехал по проспекту Балтийос в первой полосе и в какой-то момент столкнулся с припаркованным Opel Zafira, после чего потерял управление и протаранил еще шесть машин.


После аварии водитель Renault сбежал с места происшествия, но позже был задержан. Нарушителем оказался 29-летний гражданин Беларуси. В полиции отметили, что он был трезв.


Сообщается, что белоруса за аварию оштрафовали на 5 евро. Причиненный ущерб возместит страховая компания.


TUT.BY

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