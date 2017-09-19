В Беларуси к концу года покажут опытный образец автомобиля-пылесоса

В Беларуси к концу года покажут опытный образец новой коммунальной машины — автомобиля-пылесоса, сообщил генеральный директор ГНУ «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси» Сергей Поддубко на пресс-конференции во вторник в Минске.

«Это наш инновационный проект с Мингорисполкомом. Проект этот на стадии завершения. К концу года мы покажем опытный образец машины », — сказал Сергей Поддубко.

«Машина уникальная, для уборки внутридворовых территорий. Она компактная, узкая, маневренная, с полным приводом. У нас в республике не выпускается, а потребность в них очень высокая. Вы понимаете, что ручной труд уже не позволяет убирать наши дворовые территории достаточно эффективно. Поэтому такая машина очень востребована», — отметил специалист.

В дальнейшем, по его словам, планируется производство автомобиля-пылесоса с хорошим экспортным потенциалом. Выпускать автомобиль планируется на частном предприятии «Машдорэкспо» под Минском, оно входит в состав Технопарка Мингорисполкома. Компания «Гидроконнект» разрабатывает гидростатический привод.

Говоря о потребностях рынка в этом автомобиле, эксперт отметил, что, например, в Москве таких машин несколько сотен, в городах Европы — тысячи, фактически в каждом коммунальном хозяйстве такая машина нужна.

Машину можно использовать круглогодично. Летом она оснащается пылесосом и баком для мусора, зимой может применяться для уборки снега и разбрасывания соли, подытожил С. Поддубко.

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