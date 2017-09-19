Bloomberg: Беларусь может стать причиной военных действий между Россией и США

Мировые медиа уделяют значительное внимание военным учениям «Запад-2017».

В частности, агентство Bloomberg пишет:

«Беларусь стопроцентно может стать наиболее вероятной причиной военных действий между Россией и США. Если посмотреть на карту, то Беларусь — это красная черта России, а страны Балтии — красная черта США. Американскую черту пересечь непросто. Беларусь же может оказаться в центре всевозможных кризисов, и Россия опасается, что соседние страны будут вести игру, которая в конечном итоге приведет к войне.

Сюжетная линия учений "Запад" показывает, что Кремль считал возможным и более действенный американский ответ на российское вмешательство в Украине, но полагал, что такой вариант маловероятен. Такую же возможность Путин не исключает и в Беларуси. Проводя эти учения, Кремль пытается показать США и НАТО, что будет делать Россия в случае такого американского ответа».