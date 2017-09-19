Соседи хоккеиста Грабовского: «Президент подарил ему дорогу, которую мы себе вручную делали»

— Мы эту дорогу с разворотным
кольцом сами сделали чуть больше 15 лет, — говорит Александр Макаров.
— Там раньше рвы в рост человека были, все в глине. Мы эту дорогу
вручную делали, бутовали камнем, кирпичами битыми, кусками бетона...
Ну нищета же, какой там асфальт, нет у нас денег. Когда сделали —
радовались, что теперь прямо к домам можно подъехать.
Теперь вплотную к дороге стоит высокий бетонный забор, ширина проезда
не больше 4 метров. С другой стороны проезжую часть расширить
невозможно — вдоль нее по верху идет газовая труба. Легковым машинам
4 метров достаточно.
А вот спецтехника к четырем домам за участком Грабовского не ездит,
водители опасаются, что их на грунтовом покрытии стянет и они или
газопровод повредят, или в бетонную стену въедут.
— Весной трактор спускался — повис на бетоне, потом его оттуда
сдирали. Водители мусоровозов отказываются ехать. А другой дороги к нам
нет.
— Участок, на котором строится Михаил Грабовский, раньше принадлежал
моей сестре, я на нем, можно сказать, вырос и знаю как свои пять
пальцев, — рассказывает Александр Макаров, сосед хоккеиста. — У меня
есть выкопировка «Белгипрозема» этого участка, где указаны его границы.
Теперь, когда Грабовский сделал себе въезд на участок, границы
сдвинулись примерно на 2 метра в ширину и на 6 в длину. С другой стороны
участка, там, где начинается водоохранная зона, земельный надел также
увеличился.
— Если бы не ущемлялись наши права, то мы бы и внимания на это
не обратили, — говорит Александр Макаров. — Но нас лишили единственного
подъезда к нашим домам.
Как мы уже сообщали, сельсовет сначала принял решение (от 28 марта
2017 года) снести возведенную стену и освободить доступ к земле общего
пользования до 1 августа 2017 года. Однако «согласно с резолюцией
президента республики Беларусь от 28.08.2017 № 09/311 П1266 Грабовскому
М.Ю. согласовано изменение границ земельного участка с изменением его
площади».
— То есть самовольный захват узаконили! — возмущается Александр
Макаров. — Из этого можно сделать два вывода: либо президента ввели
в заблуждение (очень на это надеюсь), предоставив недостоверную
информацию, либо нас поделили на касты, предоставили более
привилегированному меньшинству индульгенции, тем самым сделав
необязательным исполнение закона, что никак не вяжется с заявлениями,
что мы строим правовое, социально направленное государство. Я готов
подать в суд.
Мы дозвонились до председателя Щомыслицкого сельсовета Виктора
Гринкевича, за подписью которого было решение о сносе стены-забора
Грабовского. Он подтвердил, что земля под забором Грабовского и в самом
деле раньше была общей территорией деревни, там крутой склон. Теперь
есть документ, который отменяет решение комиссии сельсовета: «Есть такая
резолюция, и сейчас идет процесс оформления этого участка».
— После обращения гражданина (Грабовского. — Прим.TUT.BY) выезжала
комиссия на место, о ситуации доложено главе государства, он дал свою
резолюцию, — объяснил Виктор Гринкевич.
В действующем законодательстве говорится, что в случаях самовольного
захвата участка земля возвращается, а самовольные постройки — сносятся.
Если «иное не установлено главой государства».
— То есть с согласия президента все это можно привести в соответствие с законом, — добавил председатель сельсовета.
Самое обсуждаемое
Прямиком из Милана. В Гомеле открылся магазин итальянской обуви и сумок «Savini»
Гомельские таможенники изъяли у украинца BMW X5
Крик души пенсионера: «Зачем было работать на государство 30 — 40 лет, если пенсия, словно ты всю жизнь тунеядила?»
Гомель и Херсон могут наладить в 2018 году регулярное авиасообщение
Гомель готовится отметить свое 875-летие. Чего ждать от праздника?
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
«Ем грибы, а не мясо». Гомельских грибников не пугает Чернобыль