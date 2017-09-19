Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже более 500 человек

К поискам 11-летнего школьника Максима Мархалюка из деревни Новый Двор Свислочского района, который четыре дня назад ушел в Беловежскую пущу за грибами, ищут уже более 500 человек. Пока обнаружены лишь велосипед мальчика и лукошко с грибами.
Как сообщил сотрудник отделения информации и общественных связей Ярослав Василевский, удалось выяснить, чем занимался ребенок перед тем, как пропал. Местные дети рассказали, что они в тот вечер играли на школьном стадионе. Потом мальчик предложил сходить в лес за грибами, но никто не захотел, и тогда он отправился один. Лукошко с грибами и велосипед нашли на окраине леса.
Местные жители теперь ломают голову, куда мог пропасть ребенок. Дети Нового Двора хорошо знают местные леса. Пуща начинается за забором школы, а чтобы попасть в лес из коттеджного района, в котором живет ребенок, нужно перейти лишь узкую дорогу, пишет БелаПАН.
«Можно сказать, что наши дети выросли в лесу. Для них пойти в лес — это как городскому ребенку сходить в магазин или на детскую площадку. Теперь нас спрашивают, почему мальчик так поздно отправился в лес. Но он видел, что еще не совсем стемнело, что можно быстро дойти до знакомой грибной полянки. У родителей не было сомнений», — рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Новодворской средней школы Свислочского района Лариса Пархимович.
Пропавшего в школе характеризуют положительно — тихий, старательный, с хорошей успеваемостью. В ноябре ему исполнится 11 лет. Мама мальчика работает уборщицей в местной школе, отец — в местном СПК.
Теперь практически вся деревня отправилась на поиски ребенка, в том числе учителя и старшеклассники. Например, ученики 11 класса сегодня отправились в соседнюю деревню, чтобы опросить местных жителей.
По информации пресс-службы УВД, в поисковой операции задействовано более 500 человек: сотрудники милиции, спасатели, многочисленные добровольцы из Свислочского района. Используются собаки, квадрокоптеры, вертолет. В школе рассказали, что с воскресенья к поискам присоединился отряд «Центр Спас» из Гродно, а сегодня ночью приехал поисково-спасательный отряд «Ангел» из Минска.
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