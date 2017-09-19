В Украине задержали группу фальшивомонетчиков из Беларуси, а они потребовали переводчика на белорусский язык

В начале сентября в Волынской области задержали троих граждан Беларуси, которые сбывали фальшивые банкноты номиналом 500 евро.

Все трое находятся под стражей. Прокуратурой Волынской области продолжается расследование по делу.

Как стало известно «Нашей Ніве», мошенники отказались разговаривать с полицейскими на русском языке и потребовали переводчика на белорусский, которого в настоящее время правоохранители пытаются найти в местных университетах. В декабре 2016 года группе белорусов удалось сбыть поддельную банкноту кассиру отделения одного из банков в Ковеле. Впоследствии, также в Ковеле, злоумышленники сбыли пять фальшивых банкнот в ювелирном магазине, приобретя изделий на 74 тысячи гривен. А в ювелирном магазине «Империя золота» в Нововолынске члены преступной группы за две поддельные банкноты номиналом 500 евро приобрели украшений на 24,5 тысячи гривен.

Они попытались сбыть поддельную иностранную валюту еще трижды, но были задержаны.