Триллер на трассе М1: в течение нескольких минут автобус и Peugeot насмерть сбили двух мужчин, вышедших из своего авто

Череда смертельных аварий произошла 18 сентября, около 22.30, в Несвижском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила ведущий специалист управления ГКСЭ по Минской области Ольга Мазуренко.

По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в крайней правой полосе. На 256-м километре дороги он совершил наезд на внезапно вышедшего из стоящего в полосе торможения Hyundai Santa Fe 30-летнего пассажира. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.





Спустя несколько минут в этой же полосе ехал Peugeot Partner, 22-летний водитель которого совершил наезд на тело погибшего и находившегося возле него еще одного мужчину из Hyundai, подбежавшего оказать помощь.





В результате ДТП второй мужчина также скончался. Световозвращающими элементами погибшие обозначены не были.





— Экспертом проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств аварии следов и объектов. В целях установления обстоятельств произошедшего следователем назначены автотехническая, трасологическая и судебно-медицинская экспертизы, — рассказали в ГКСЭ.





По данному факту РОСК проводится проверка.