ОНТ предлагает наказывать за содержание животных в городе

«Надо ли ужесточать наказание за содержание животных в городе?» — на такой вопрос предложили ответить белорусским зрителям ток-шоу «Наша жизнь». Программа вышла в эфир вечером 18 сентября на телеканале ОНТ.

Во время передачи форма вопроса изменилась на более мягкую: «Надо ли ужесточать ответственность за содержание животных в городе?»

Как известно, в Беларуси нет никакого наказания за содержание животных в городских условиях. Владельцы собак платят налог, хозяева кошек, рыбок, хомячков и других мелких животных не платят ничего.