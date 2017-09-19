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ОНТ предлагает наказывать за содержание животных в городе

  • 19 сентября 2017, 11:27
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«Надо ли ужесточать наказание за содержание животных в городе?» — на такой вопрос предложили ответить белорусским зрителям ток-шоу «Наша жизнь». Программа вышла в эфир вечером 18 сентября на телеканале ОНТ.

Во время передачи форма вопроса изменилась на более мягкую: «Надо ли ужесточать ответственность за содержание животных в городе?»

Как известно, в Беларуси нет никакого наказания за содержание животных в городских условиях. Владельцы собак платят налог, хозяева кошек, рыбок, хомячков и других мелких животных не платят ничего.


Еврорадио

Места: Беларусь (974)

Метки: Общество (27459)

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